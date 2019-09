Dardust live al Blue Note: le foto

Dardust si è esibito al Blue Note di Milano per un'emozionante data del suo tour Lost In Space.

Lost in Space è il concerto-racconto in piano solo dei viaggi musicali legati alla trilogia discografica ispirata dalle atmosfere sonore di Berlino, Reykjavik e Londra (il terzo e ultimo capitolo del progetto, in arrivo nel gennaio 2020).

E proprio durante il live al Blue Note l'artista ha presentato alcuni brani in anteprima da questo nuovo album, registrato tra Londra ed Edimburgo.

Guarda le immagini più suggestive dello show.

(Photo copyright Alessio Panichi)