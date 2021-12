Gennaio con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Anche a gennaio è possibile ascoltare il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di gennaio:

7 gennaio: David Penn

David Penn è un'icona della scena musicale elettronica spagnola, con più di 25 anni di carriera di successo. Come produttore ha al suo attivo 200 track e remix, come Kadoc “The Nightrair”, Deux “Sun Rising Up”, “Fight Again”, Chus & Penn “Baila”, “Will I (Discover love”, “What is House”, suoi successi come “Lovin U” o “Co Son”, uno dei successi dell’estate 2016 di Ibiza.

14 gennaio: Dj Chus

Arriva dalla Spagna arriva il talentuoso DJ Chus, noto per le sue produzioni house. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni ed è stato tra i dj resident del club Kadoc in Algarve. Nel 2001 ha dato vita, con il dj e produttore Pablo Ceballos e il manager Carlos Caliço la casa discografica Stereo Productions.

21 gennaio: Diego Broggio

DJ e produttore, celebre per vare dato vita ai DB Boulevard. Inizia la sua carriera inizia nelle prime radio libere di Padova ed è poi dj nelle più famose discoteche del veneto. Nel 1991 crea la BBS Comunication, agenzia di gestione e management di discoteche. Il suo successo più noto è "Point of VIEW".

28 gennaio: David Morales

DJ e produttore discografico statunitense di House Music tra i più conosciuti ed apprezzati, nonché vincitore di un Grammy, David Morales abbina anche una intensa attività di remixer per le più grandi popstar. Nato e cresciuto a Brooklyn da una famiglia di origine portoricana, David Morales è cresciuto durante l’era più influente della musica dance ed ha frequentato club leggendari come il Loft e il Paradise Garage.