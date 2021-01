Mario Biondi: ecco il mio laboratorio creativo!

Mario Biondi è stato protagonista di una splendida intervista con Rosaria e Max per raccontare come è nato il suo nuovo album "Dare". L'artista ha anche presentato alcuni brani del nuovissimo album a Nick The Nightfly durante Monte Carlo Nights, raccontando le emozioni e le idee che hanno dato vita alle canzoni. Un vero, emozionante viaggio nel laboratorio creativo di un artista profondamente amato dal pubblico italiano e dal grande apprezzamento internazionale.

Il nuovo album, "Dare", è un progetto ricco di collaborazioni che segna anche i festeggiamenti per i 50 anni dell'artista (nato il 28 gennaio 1971). Lo stesso Mario Biondi ha annunciato con queste parole su Instagram il disco: «Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei cinquant’anni con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima. Il 29 gennaio, giorno successivo al mio cinquantesimo compleanno, uscirà "‘Dare", il mio nuovo album».