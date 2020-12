Gennaio con Radio Monte Carlo Vip Lounge - Club Edition

Anche nel 2021 prosegue l'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge, per ascoltare il meglio della musica house e deep house, in compagnia di Guest DJ internazionali e del Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radio show.

Nel mese di gennaio, dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alterneranno nella nostra Club Edition esclusiva, questi grandi producer e dj internazionali:

1 gennaio: David Morales

8 gennaio: Junior Sanchez

15 gennaio: Albert Marzinotto

22 gennaio: Matthias Tanzmann

29 gennaio: Alaia & Gallo

DAVID MORALES

DJ e produttore discografico statunitense di House Music tra i più conosciuti ed apprezzati, nonché vincitore di un Grammy, David Morales abbina anche una intensa attività di remixer per le più grandi popstar. Nato e cresciuto a Brooklyn da una famiglia di origine portoricana, David Morales è cresciuto durante l’era più influente della musica dance ed ha frequentato club leggendari come il Loft e il Paradise Garage.

ALBERT MARZINOTTO

Alberto Marzinotto (in arte Albert), classe 1989, di Venezia, si avvicina alla musica fin da piccolo, studiando pianoforte e chitarra. A 13 anni inizia la sua carriera da DJ, trovando la sua migliore espressione musicale nella House: le sue tracce sono suonate dai Guest DJ della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano, Steve Lawler). Tra le sue produzioni spiccano quelle con Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante). Il suo DJ set è il perfetto equilibrio tra la Old School che utilizza il vinile e l’innovazione con strumentazioni elettroniche all’avanguardia, come la Drum Machine che utilizza in ogni performance. Ha avuto ottimi riscontri con il suo remix ufficiale di “Syncopated Man – My Melancholy” su Ego Music.

JUNIOR SANCHEZ

Il suo vero nome è Eugenio Sanchez Jr ma è conosciuto come Junior Sanchez, classe 1989, di Barquisimeto, in Venezuela. Produttore discografico americano, DJ, remixer. Proprio i suoi remix e le sue produzioni sono molto richieste da artisti del calibro di Madonna, Gorrilaz, Daft Punk, Placebo, Shakira, Les Rythmes Digitales, Roisin Murphy. Junior Sanchez ha prodotto album e brani di Katy Perry, Ima Robot, Morningwood, Mya, Princess Superstar, Bush e Good Charlotte. Il suo ultimo album, Seize The Fewcha, è stato elogiato dalla critica internazionale.

MATTHIAS TANZMANN

Matthias Tanzmann è nato nel 1977 a Lipsia, in Germania, ma da anni è di casa ad Ibiza, essendo un elemento di punta del Circoloco dell’iconico DC 10; guida la label Moon Harbor che pubblica trucks House, Deep e Techno anche su altre labels come Dirtybird e Saved. Oltre a questo, insieme a Martin Buttrich e Davide Squillace, fa parte del progetto “Better Lost Than Stupid”, che nel 2019 ha pubblicato l’album “Wild Slide”. Sempre a fine 2019 è uscito il suo album “Round and Round”, un lavoro al quale hanno collaborato i suoi amici di vecchia data come Mathias Kaden, Mihalis Safras, Black Circle e Steve Bug.

ALAIA & GALLO

Alaia & Gallo sono un duo campano di dj e produttori italiani autori di hit molto apprezzate nel circuito europeo dei club, come "Beat of the Drum" e "Who Is He?”. L’ultimo grande successo è “I’m Going Up”, lanciato sulla label Milk&Sugar in collaborazione con Michelle Weeks. Il duo vanta altre collaborazioni con Defected, Glasgow Underground, Armada.

Radio Monte Carlo Vip Lounge Club Edition è una web radio, con la selezione di brani curata da Luca Onere: potete ascoltarla 24 ore su 24 in streaming sul sito radiomontecarlo.net o scaricando la nostra app. In playlist ci sono le migliori track House e Deep House, in collaborazione con prestigiose labels come Defected Records, Salted, Spinning, Deep, Vega Records, Quantize, Sony Music, Universal, Purple Music. Seguiteci anche sulle nostre pagine social, per scoprire tutto il meglio della House e Deep House.