Radio Monte Carlo Vip Lounge: gli appuntamenti di ottobre

Torna l'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge, che ogni fine settimana ospita grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il programma di ottobre

Venerdi 2 Ottobre - Milk & Sugar

Venerdi 9 Ottobre - Mousse T

Venerdi 16 Ottobre - KPD

Venerdi 23 Ottobre - DJ Chus

Venerdi 30 Ottobre - Tube & Berger

Si inizia con Milk & Sugar, ovvero i dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher. Appuntamento poi con Mousse T, dj producer tedesco e a seguire con il producer e dj spagnolo KPD, maestro di deephouse, house e techhouse. Ancora dalla Spagna arriva il talentuoso DJ Chus, noto per le sue produzioni house. Ultima serata con Tube & Berger, nome d'arte dei produttori tedeschi Arndt Rörig e Marco Vidovic. Tra i pezzi più celebri del duo, "Straight Ahead", con Chrissie Hynde.



Radio Monte Carlo Vip Lounge Club Edition è una web radio, con la selezione di brani curata dallo stesso dj Luca Onere: potete ascoltarla 24 ore su 24 in streaming sul sito radiomontecarlo.net o scaricando la nostra app. In playlist ci sono le migliori track internazionali, in collaborazione con prestigiose labelscome Defected Records, Salted, Spinning, Deep, Vega Records, Quantize, Sony Music, Universal, Purple Music. Non dimenticate infine di seguirci sulle nostre pagine social, dove scoprirete tutto il meglio della House e Deep House.