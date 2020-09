5 curiosità su Luciano Pavarotti

Oggi Luciano Pavarotti è scomparso il 6 settembre 2007, strappato via da una terribile malattia. Ma Big Luciano vive ancora nella storia della musica e nei cuori dei suoi tantissimi fan sparsi in tutto il mondo. Il tenore italiano infatti, grazie al suo talento e alla sua intraprendenza, non solo è riuscito a riportare la lirica italiana a livelli incredibili ma ha anche reso la sua Modena il centro nevralgico della musica internazionale: Pavarotti infatti ha portato nella città emiliana personaggi di grande spicco tra star internazionali e cantanti di fama mondiale per concerti memorabili.

Per tenere vivo il ricordo di Luciano Pavarotti vi riveliamo 5 curiosità che riguardano la sua vita.



1. Le citazioni

Grazie alla sua fama (e probabilmente anche alla sua mole) Pavarotti nel tempo è stato citato in tantissimi brani musicali, serie tv e anche film. Oltre alle citazioni colte segnaliamo anche quella dei Bloodhound Gang in “Mope”, nel film “Una pallottola spuntata” e nella serie animata “Futurama”.



2. Le vendite

La sua voce iconica è conosciuta in tutto il mondo e le vendite dei suoi album ne sono una testimonianza: i dischi di Pavarotti infatti hanno venduto più di 100 milioni di copie, numeri da capogiro per l’epoca.



3. Gli hobby

Pavarotti amava giocare a burraco, era amante dei cavalli e dell’equitazione ed era un grande tifoso della Juventus.



4. L'Inno di Mameli

Big Luciano è nato il 12 ottobre, il giorno in cui nel 1946 la Repubblica Italiana scelse l’Inno di Mameli come inno nazionale.



5. Gli spettacoli

I suoi concerti riempivano ogni genere di luogo: piazze, teatri, anfiteatri e parchi. Si calcola che Pavarotti abbia partecipato a 52 recital e 37 opere teatrali di rilievo internazionale.

(Foto Getty Images)