Norah Jones: il nuovo album in anteprima!

L'album "Pick Me Up Off The Floor", in uscita il 12 giugno, è un progetto nato dopo il Day Breaks tour del 2016, grazie a una serie di brevi sessioni realizzate con diversi collaboratori, che si sono rivelate canzoni dal groove coinvolgente e testi dal tema unitario: la ricerca della speranza e della luce.

L'album racchiude diversi, affascinanti stili sonori: blues, soul, jazz, con testi ispirati dall'amica poetessa Emily Fiskio e dalle opere del Dr. Seuss e di Shel Silverstein, che Norah leggeva ai suoi figli. Le canzoni sono nate in modo inconsueto per l'artista: una sessione al mese con un cantante, un musicista, un gruppo o un ingegnere diversi. Senza un processo metodico, per cogliere l'attimo felice dell'ispirazione.

«In ogni sessione ho realizzato canzoni extra che non ho pubblicato e che sono state raccolte nel corso negli ultimi due anni», ha raccontato Norah Jones.«Mi sono davvero innamorata di questi pezzi, avevo i mix non definitivi sul mio telefono e li ascoltavo mentre passeggiavo con il mio cane. Le canzoni hanno continuato a girarmi in testa e mi sono resa conto che erano attraversata da un surreale filo conduttore, come un sogno febbrile che si svolgeva in qualche luogo tra Dio, il Diavolo, il cuore, il Paese, il pianeta e me... Vivendo in questo paese - in questo mondo - negli ultimi anni, penso che in fondo si avverta la voglia di dire “Risolleviamoci da questo casino e proviamo a capire alcune cose". Se c'è oscurità in questo album, non è pensata per raffigurare un imminente senso di sventura, è più un desiderio umano di connessione. Alcune delle canzoni più personali si possono riferire anche ai problemi che in genere tutti affrontiamo. E alcune delle canzoni che riguardano argomenti molto ampi sono adatte allo stesso tempo per situazioni personali».

La tracklist (CD standard, LP, LP colorato, Digitale)

1 - How I Weep

3 - Hurts To Be Alone

4 - Heartbroken, Day After

5 - Say No More

6 - This Life

7 - To Live

8 - I'm Alive

10 - Stumble On My Way

11 - Heaven Above

CD Deluxe Limited Edition

contenuti extra:

- Bonus Tracks

1 - Street Strangers

2 - Tryin’ To Keep It Together

Booklet con gli spartiti di “I’m Alive”, “Flame Twin” e “Hurts To Be Alone” - Foto aggiuntive