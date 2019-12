Dardust: Storm and Drugs Live

Torna in tour Dardust, dopo il successo del suo Lost in Space tour, che ha girato l'Italia nel 2019. Da febbraio 2020 infatti Dardust si esibirà nel nostro paese e all'estero con l'atteso Storm and Drugs Live.

Radio ufficiale è Radio Monte Carlo, che ogni venerdì alle 22.00 manda in onda il programma Dardust Night, condotto dall'artista stesso.

Lo Storm and Drugs Live è uno show articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale, ispirato alla poetica e all’immaginario del movimento filosofico e letterario del XVIII secolo Sturm und Drang; il secondo, Drugs, influenzato dai riferimenti alla scena electro e alle atmosfere rave.

Il tour prende il nome dal nuovo album di Dardust, "S.A.D. Storm and Drugs", in uscita il 17 gennaio 2020. L'album rappresenta l'ultimo capitolo di una trilogia discografica che spazia attraverso l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavík - Edimburgo. Con questa trilogia Dardust ha dato vita al primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice nord europea.

Dardust (nome scelto per questo progetto artistico da Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e celebre produttore musicale) ha spiegato così l'ispirazione dell'album: «Concetto base della corrente Sturm und Drang era il Sublime che è un duplice sentimento, ossia la paura di fronte a scenari spesso spaventosi e l'estasi davanti agli stessi scenari. Questo concetto è rappresentato perfettamente nelle immagini del pittore David Caspar Friedrich caratterizzate da figure ritratte di spalle di fronte a scenari spesso tempestosi e spaventosi. Nel 2018 mi sono sentito come in un quadro di Friedrich. Quando non puoi cambiare una situazione, l’unica cosa che puoi fare è cambiare te stesso, e io ho scelto di rifugiarmi nell’estasi creativa, scappando e rifugiandomi a Edimburgo, dove ho scritto "Sublime" e tutto l’album».

Queste le prime date del tour:

27.02.2020 ROMA - Spazio Rossellini

05.03.2020 MILANO - Magazzini Generali

06.03.2020 TORINO - Hiroshima Mon Amour

20-03-2020 MADRID - Shoko

26-03-2020 PARIGI

27-03-2020 BRUXELLES