David Bowie: oggi avrebbe compiuto 73 anni

David Bowie, pseudonimo di David Robert Jones, nacque a Brixton l'8 gennaio 1947 da Margaret Mary Burns, cassiera presso un cinema, e Haywood Stenton Jones, da poco ritornato dal fronte. David Bowie ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e del costume dei nostri anni. Ventotto album, compreso “Blackstar”, pubblicato l'8 gennaio 2016, cinque decenni di grande rock, numerosi alter ego (Ziggy Stardust, Halloween Jack, Nathan Adler, The Thin White Duke), una gran quantità di articoli e interviste dedicati alla sua musica e al suo personaggio. Eppure, forse ci sono ancora delle curiosità sull’artista che non conoscevate. Eccole.

1- Il vero nome di David Bowie era David Robert Jones. Il musicista cambiò il cognome in Bowie (pronunciato in modo da far rima con Joey) per non essere confuso con Davy Jones dei Monkees. Scelse Bowie dal nome di un coltello americano, detto appunto “coltello Bowie”, che gli piaceva particolarmente perché «poteva tagliare da entrambi i lati».

2- Da bambino, era affascinato dalla cultura americana, al punto da scrivere all’ambasciata degli Stati Uniti a Londra, che gli aveva inviato in regalo un’uniforme da football.

3 - Il suo occhio destro aveva la pupilla costantemente dilatata a causa di un pugno nell’occhio ricevuto dal compagno di scuola George Underwood. La lite era nata per colpa di una ragazza. Nel 2004 lo stesso occhio fu colpito da un lecca lecca scagliatogli sul palco durante un concerto ad Oslo.

4 - Era diplomato in Arte e amava dipingere e scolpire

5 - La prima hit di Bowie in Gran Bretagna è stata “Space Oddity”, del 1969. La BBC se ne servì per sonorizzare le immagini dello sbarco sulla Luna.

6 - La sua prima hit negli Stati Uniti, “Fame”, è stata scritta con John Lennon, che ne ha cantato pure i cori.

7 - Bowie ha recitato in 28 film, tra cui “L’ultima tentazione di Cristo” di Martin Scorsese (in cui aveva il ruolo di Ponzio Pilato) e “Basquiat”, nel ruolo di Andy Warhol.

8- Bowie era nato l’8 gennaio, come Elvis Presley, Shirley Bassey e il celebre scienziato Stephen Hawking.

9 - Nell’album “Diamond Dogs”, ispirato in parte al romanzo “1984” di George Orwell, Bowie aveva suonato quasi tutti gli strumenti.

10 - Bowie aveva imparato l’arte del mimo da Lindsay Kemp, coreografo di Kate Bush.

11 - Nel corso della sua vita, Bowie aveva rifiutato per ben due volte le onorificenze conferitegli dalla Regina Elisabetta II: quella di Comandante dell’Impero Britannico, nel 2000, e quella di Cavaliere, nel 2003.