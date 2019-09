Radio Monte Carlo e Blue Note

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano ancora insieme nel segno della musica di qualità.

Torna infatti in onda l'appuntamento settimanale, condotto da Nick The Nightfly, "Monte Carlo Nights, Live dal Blue Note". Da ottobre, in diretta dal palco del Blue Note Milano, la miglior musica italiana ed internazionale dal vivo.

Il Blue Note Milano

E' dal 2003, quando aprì i battenti con un indimenticabile concerto di Chick Corea, che il Blue Note Milano, il jazz club e ristorante parte del network Blue Note (insieme allo storico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York e ai Blue Note di Tokyo e Nagoya, Pechino, Honolulu, Rio de Janeiro e Napa) presenta al pubblico i più celebri musicisti italiani e internazionali. Il ristorante (aperto dalle 19.30 alle 24) fa vivere al meglio l'incontro tra musica e cibo e offre specialità italiane ed internazionali, in quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti può regalare.

Sul palco del Blue Note si sono esibite star come The Blues Brothers, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Paolo Fresu, Pino Daniele, Malika Ayane, Al Di Meola, Incognito, Manhattan Transfer, Wynton Marsalis, Brad Mehldau, Marcus Miller, Maceo Parker, Gino Paoli, Enrico Rava.

I numeri del Blue Note

6: i giorni di apertura settimanali, da martedì a domenica

350: circa, gli spettacoli all'anno

2: gli spettacoli giornalieri (alle 21 e alle 23; alle 23.30 durante il weekend, tranne la domenica, con spettacolo unico serale alle ore 21).

