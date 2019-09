Penguin Cafe: il nuovo album Handfuls of Night

ASCOLTA L'ALBUM IN ANTEPRIMA DAL 30 SETTEMBRE DURANTE MONTE CARLO NIGHTS

Nuovo album per Penguin Cafe, la band creata nel 2009 da Arthur Jeffes per portare avanti l'eredità sonora del gruppo del padre, la celebre Penguin Cafe Orchestra. Intitolato "Handfuls of Night", esce il 4 ottobre e Arthur Jeffes lo descrive in questo modo: «esprime un senso di pace che rappresenta la creatività, dove il vuoto e lo spazio senza fine (con un senso nascosto di bellezza ed eternità) sono il contesto perfetto per dar vita a qualcosa».

L'album è ricco di archi (violini, violoncelli, viole), percussioni, tastiere e sintetizzatori e racconta coinvolgenti paesaggi sonori ed emozionali, tra raffinata malinconia e bellezze glaciali.

L'album è nato in modo particolare. si è sviluppato infatti dalle quattro canzoni ("Chinstrap", "Adelie", "The Life of an Emperor", "Gentoo Origin") dedicate ciascuna a una razza di pinguini, commissionate a Jeffes da Greenpeace per un evento di beneficenza. Anche se la familiarità dell'artista con l'Antartico, le sue atmosfere e i suoi abitanti risale al 2005, quando Jeffes si unì a una spedizione polare della BBC che ricreava la missione del 1911 del celebre esploratore Scott, con attrezzatura dell'epoca.

La Tracklist:

1. Winter Sun

2. Chinstrap

3. Chapter

4. Adelie

5. At the Top of the Hill, They Stood...

6. Pythagoras on the Line Again

7. The Life of an Emperor

8. Gentoo Origin

9. Midnight Sun

(Courtesy of Erased Tape)