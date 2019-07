Prince: è uscita Originals, raccolta di 14 inediti

Da lunedì 22 luglio ascolta i brani più belli di "Originals" durante Monte Carlo Nights

E' stata pubblicata una preziosa raccolta di Prince: "Originals", con ben 14 canzoni inedite composte da Prince per altri musicisti. "Originals" testimonia una volta di più l'incredibile talento di Prince nel creare un sound unico, nell'improvvisare con un talento rimasto ineguagliato, nello spaziare ad ampio raggio tra i generi musicali.

Le canzoni risalgono per lo più al periodo di maggior creatività di Prince, tra il 1982 e il 1987. Nella tracklist, troviamo “Sex Shooter” (Apollonia 6), “Nothing compares 2 U” (The Family, poi cantata anche da Sinead O' Connor), “Manic Monday” (Bangles) , “Noon Rendezvous” (Sheila E), “Baby, You're A Trip” (Jill Jones).

La track list

Sex Shooter

Jungle Love

Manic Monday

Noon Rendezvous

Make-Up

100 MPH

You're My Love

Holly Rock

Baby, You’re a Trip

The Glamorous Life

Gigolos Get Lonely Too

Love… Thy Will Be Done

Dear Michaelangelo

Wouldn’t You Love to Love Me?

Nothing Compares 2 U