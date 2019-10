Era il 19 aprile del 1956 quando Grace Kelly, allora tra le attrici hollywoodiane più amate, vincitrice di un premio Oscar, sposava un vero principe, S.A.S. il Principe Ranieri di Monaco.

Il matrimonio fece sognare il mondo, come e più delle nozze di Kate Middleton e del Principe William o di Meghan Markle e del Principe Harry.

Persino gli astrologi si interessarono alla futura coppia: ecco cosa pensava dell'unione tra Grace Kelly e il Principe Ranieri il professor Orio (ovvero Ezio De Sanctis), uno dei più celebri di Milano. A riportare il suo parere fu il 27 marzo 1956 il settimanale Settimo Giorno. Grace Kelly era del segno dello Scorpione (era nata il 12 novembre 1929), segno che «simboleggia essenzialmente il mistero, le cose strane, le forze occulte, i nemici nascosti, la vendetta, i viaggi pericolosi, i pericoli di annegamento, i drammi passionali, gli amori contrastati». Secondo l'astrologo «un'ingiustizia o una incomprensione possono provocarne l’irrimediabile inimicizia... occorre che l’uomo dei suoi sogni desti in lei interesse fisico e spirituale. Un uomo dispotico, taciturno, geloso o che la trascuri, rischierà di essere dai lei abbandonato per sempre.. le influenze astrali predominanti nell’oroscopo di Grace Kelly, mentre fanno presagire un’ottima e sicura riuscita nelle carriere artistiche così come negli affari e nella politica, predispongono invece a drammi passionali e pericolosi dissidi coniugali, spesso causati dalla gelosia».

Partner ideale dello Scorpione è un nato sotto il segno dell'Ariete, del Cancro o dei Pesci. Il Principe Ranieri III era invece dei Gemelli (era nato il 31 maggio 1923) e, secondo il professor Orio, era «dotato di molta socievolezza, di una intelligenza dinamica e versatile non scevra di un certo scetticismo, con intuizione pronta e perspicace. Animato da spirito coraggioso ma vivace, inquieto, agitato, talvolta instabile, precipitoso e mutevole, un po’ in contrasto forse con la propria indole affettuosa, affabile, cordiale, ospitale e accogliente, è per natura umanitario e generoso».

Nonostante le stelle dunque non sembrassero propizie, l'unione tra Grace Kelly e il Principe Ranieri fu salda e la loro intesa sempre perfetta. All'insegna del vero amore.

Le nozze: l'anello

Il principe aveva regalato a Grace un anello di fidanzamento di Cartier, con un diamante da 10,47 carati incastonato tra due diamanti leggermente più piccoli, con montatura interamente di platino. Grace lo indossò durante le riprese dell'ultimo film che girò, “Alta società”.

Le nozze: l'abito da sposa

L’abito di Grace, tuttora considerato il più bello tra gli abiti da sposa delle celebrities, fu disegnato dalla costumista della MGM Helen Rose, che aveva già vestito la Kelly per “Alta società”. Aiutata da ben 35 sarte, la Rose usò 24 metri di taffetà di seta e altrettanti di gros de longre di seta. Ad abbellire il tutto pizzo Valenciennes. Dopo le nozze l´abito fu donato al museo d'arte di Philadelphia. Rose e mughetti per il bouquet, grandi mazzi di ortensie bianche, gigli e lillà per gli addobbi floreali.

Tanti furono gli invitati celebri, tra cui Cary Grant, David Niven, Gloria Swanson, Aristotele Onassis, Ava Gardner e l’Aga Khan.

Guarda la gallery, con le foto più belle delle nozze e alcune splendide immagini della coppia e della Famiglia Principesca.