Sarah Jessica Parker tra balletto classico e grande moda: le foto

Attrice, madre, icona di stile e anche... vice presidente della prestigiosa compagnia di danza New York City Ballet: Sarah Jessica Parker è davvero una donna vulcanica. E proprio in veste di vicepresidente del corpo di ballo (fondato niente meno che dal celebre coreografo Georg Balanchine) la Parker ne inaugura la nuova stagione il 26 settembre, con l’ottava edizione del Fall Fashion Gala del New York City Ballet al David H. Kock Theater, Lincoln Center.

E' stata Sarah Jessica a ideare la serata, che presenta in anteprima mondiale i nuovi balletti dei più rinomati coreografi di oggi, con i costumi di stilisti di grido.

Quest'anno il coreografo Edwaard Liang ha creato per l'occasione il balletto “Lineage”, ispirato al folklore georgiano, e la stilista Anna Sui ha vestito i ballerini stile bohémien; la coreografa Lauren Lovette ha ideato un balletto dal sapore classico, con costumi di Zac Posen.

Sono già filtrate alcune immagini dei costumi, che vi facciamo vedere nella gallery.

Il Fall Fashion Gala del New York City Ballet dà il via alla stagione mondana della città ed è un vero piacere per gli occhi (e per gli amanti della danza).

Il mix tra i balletti e i costumi dei grandi stilisti ha ispirato il volume "The Style of Movement" (firmato dal duo NYC Ballet Dance Project) e la mostra “Design in Motion” (con 40 costumi di grandi couturier ideati per i celebri balletti del NYCB), in programma al Meatpacking District di New York fino al 20 ottobre.

(Foto Getty Images)