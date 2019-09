Vogue for Milano: il racconto per immagini Musica, fashion, show e tante emozioni: guarda le foto indimenticabili della speciale notte Vogue for Milano 2019.

Vogue for Milano, l'evento organizzato da Vogue Italia che anticipa la Fashion week milanese, è stato anche per questa edizione 2019, una grande festa della moda, della creatività e della musica, che ha coinvolto il cuore di Milano, tra iniziative, sfilate, esibizioni e coinvolgenti street party. Clou dell'evento il grande show serale presso la Terrazza Duomo 21, presentato dai talent di Radio Monte Carlo Guido Bagatta e Tamara Donà e condiviso con il numeroso e carismatico pubblico di Milano, grazie ai maxi-schermi allestiti in piazza Duomo. Ad aprire la serata la giovane Charlotte Lawrence e il talento emergente Fadi. Superstar della serata l'incredibile Levante, che ha presentato tra gli altri brani anche il suo più recente singolo "Lo stretto necessario", nel quale alla sua meravigliosa voce si affianca quella di Carmen Consoli, come lei di origini siciliane, e infine Mahmood, che ha fatto ballare e battere le mani a tutta la piazza, con i suoi nuovi brani e la canzone con cui ha vinto Sanremo, "Soldi". Dopo le esibizioni degli artisti, la serata è continuata con un coinvolgente dj set. Guarda nella nostra gallery il racconto per immagini dell'evento.