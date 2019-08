Jackie Kennedy; la mostra dedicata al suo stile inimitabile

Jackie Kennedy, nata Jacqueline Lee Bouvier, è stata una vera icona del secolo passato. Una regina di stile, ricca di eleganza, cultura, grazia. Dalla vita segnata da grandi fortune (aveva sposato il futuro Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy) e immani tragedie (l'assassinio del marito e del cognato Robert Kennedy e la scomparsa del figlio John John).

Adesso una mostra alla Galerie Joseph Minimes di Parigi fino al 1 settembre racconta la donna e il mito, l'icona e la leggenda, grazie a un centinaio di fotografie in parte inedite.

Intitolata "Jackie, une icône", e curata da Ghislaine Rayer e Patrice Gaulupeau, fa scoprire lo stile inimitabile di Jackie e la sua forza, tra immagini ufficiali e foto familiari. Non mancano gli scatti in cui Jackie indossa creazioni di Givenchy, Chanel Dior e Oleg Cassini (che per lei creò oltre 300 capi d'abbigliamento). Un vero viaggio nel tempo e nell'eleganza (foto Getty Images).

Vue dans Vogue Paris



L'exposition JACKIE, UNE ICÔNE https://t.co/XH24VhustD — Galerie Joseph (@galerie_joseph) 25 aprile 2019