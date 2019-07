Tutte al naturale: le celebrità senza trucco piacciono di più

La prima è stata Alicia Keys. Che ha deciso di dire no al make up, persino nelle occasioni più ufficiali. Poi è venuta Christina Aguilera, che si è mostrata al naturale sulla copertina di un magazine. E pian piano, anche le altre celebrità si sono lasciate convincere dal look acqua e sapone. Tanto da mostrarsi, nelle loro pagine Instagram, spesso senza nemmeno una traccia di make up. E per di più sorridenti e rilassate (nelle foto con il make up prevalgono invece le espressioni accigliate o artefatte).

E i fan? Apprezzano proprio le foto al naturale. In cui le star si mostrano così come sono, con i loro difetti e imperfezioni. E sembrano anche più belle e umane di quanto non siano nelle immagini più costruite. Ecco una gallery tutta al naturale!