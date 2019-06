Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci bella come la madre

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è apparsa a Milano, alle sfilate dedicata alle collezioni maschili P/E 2020.

La sua apparizione non è passata certo inosservata: la giovane Deva (14 anni) non appare infatti molto in pubblico e le sue foto sono davvero rare.

Questo spiega l'entusiasmo dei fotografi nel riprenderla: pantaloni scuri e top in pizzo rosso, Deva Cassel è stata l'attrazione della sfilata Dolce & Gabbana. Brand scelto non a caso: Deva sarà infatti il volto della nuova campagna per la fragranza estiva della maison.

GUARDA LE IMMAGINI GIRATE DA DEVA DURANTE LA LAVORAZIONE DELLA CAMPAGNA PER DOLCE & GABBANA

Deva somiglia molto a mamma Monica Bellucci: ha gli stessi capelli scuri e folti, le stesse labbra, lo stesso fisico. Gli occhi però sembra averli presi da papà Vincent Cassel. Finora Deva ha avuto un basso profilo: niente pagine social visibili a tutti, pochissime uscite mondane (data anche la giovane età). Adesso però, con la nuova campagna in arrivo, le cose potrebbero cambiare. E forse vedremo più spesso il volto di Deva sui magazine e on line.

(Foto Getty Images)