Milano Fashion Week: dal 18 al 24 febbraio è in scena l'eccellenza italiana

Dal 18 al 24 febbraio stile, creatività e talento si uniscono per dar vita alla Milano Fashion Week, l'appuntamento con l'eccellenza del made in Italy. In attesa di scoprire le nuove proposte dei nostri stilisti, vi facciamo ammirare nella gallery gli abiti iconici firmati dalla maison italiane più prestigiose. Sono capi entrati nella storia del fashion e dello spettacolo. Ormai leggendari, come il celebre jungle dress di Versace (disegnato da Donatella in persona) sfoggiato da Jennifer Lopez ai Grammy Award del 2000. Tanto d'impatto da aver suggerito a Google la trovata di creare un motore di ricerca dedicato alla sole immagini, Google Images appunto.

Sempre firmato Versace un altro abito che ha fatto scalpore: quello di Elizabeth Hurley, nero, aderente, oltremodo sexy e tenuto insieme da vistosi spilloni da balia. Indossato nel 1994 per la prima di "Quattro matrimoni e un funerale", lanciò anche la carriera della Hurley. Il giorno dopo l'anteprima, la foto dell'abito comparve contemporaneamente sulla prime pagine di oltre 50 quotidiani internazionali. Ancora Versace per un memorabile abito rosso incendio indossato da Cindy Crawford agli Oscar del 1991. E' invece Gucci l'outfit che ha esaltato la già bellissima Charlize Theron agli Oscar del 2004. Dalla lista non manca Armani, scelto da Alicia Keys ai Grammy del 2019. Chiudiamo con l'indimenticabile vintage Valentino indossato da Julia Roberts agli Oscar del 2001 quando vinse il premio per la Miglior Attrice Protagonista per "Erin Brokovich".

(Foto Getty Images)