La biblioteca del film La Bella e la Bestia? Esiste veramente!

"La Bella e la Bestia", il film Disney interpretato da Emma Watson, sta facendo sognare adulti e bambini di tutto il mondo. Un film fiabesco, dal grande impatto visivo, che ha stregato il pubblico e catturato l'immaginazione. Grazie anche a location incantevoli, come quelle della biblioteca. In molti avranno pensato che si tratti di un ambiente ricostruito in studio. Invece no, la biblioteca è reale e si trova in Austria, più precisamente nell'abbazia di San Florian, nei pressi di Linz.

L'abbazia agostiniana è un magnifico esempio di barocco austriaco e stupisce per la bellezza e magnificenza dei suoi interni. La biblioteca vanta ben 150.000 libri, stampati oltre un secolo fa, e custodisce anche uno dei volumi più grandi d'Austria, la bibbia gigante di St. Florian, realizzata probabilmente intorno al 1150, di 65 x 46 centimetri.