Ecco come caricare correttamente le posate nella lavastoviglie

Riflettete un momento: come caricate le posate nella vostra lavastoviglie? Con l’impugnatura in alto? Sbagliato! Le posate vanno caricate proprio nel modo opposto. Infatti il getto d’acqua arriva dall’alto, quindi è meglio che le posate siano esposte con l’impugnatura in basso. Forchette e cucchiai si puliranno perfettamente. La regola non vale però per i coltelli. Per evitare di ferirvi, maneggiandoli, caricateli sempre con le lame verso il basso.