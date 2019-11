Perché si dice “passare la notte in bianco”? Finalmente la risposta!

È un modo di dire comune: passare la notte in bianco per tutti significa ahimé non chiudere occhio per tutta la notte. Ma perché si dice così? Ce lo spiega Focus.it. Il riferimento è a delle usanze tipiche dell’età medievale, quando l’aspirante cavaliere si preparava alla cerimonia d’investitura. La notte prima di questo momento rivestito di aura sacrale si passava in preghiera e digiuno, e soprattutto… vestiti completamente di bianco. Da qui l’espressione ormai diventata canonica per indicare una notte in cui non si è dormito.