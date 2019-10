Qual è la frutta con meno zuccheri? Finalmente la risposta!

Partiamo da una premessa: la frutta fa bene, contiene ottimi nutrienti per l’organismo e una dieta che ne fosse priva non sarebbe consigliabile. Però… però non tutta la frutta ha gli stessi contenuti di zuccheri, quindi, se si deve tenere a bada il livello di zucchero nel sangue, o se si vuol seguire una dieta con pochi zuccheri, è bene ricordare questa classificazione, pubblicata dal sito about.com.

Frutta a basso contenuto di zuccheri

Limone, lime, rabarbaro, lamponi, more, mirtilli.

Frutta con medio contenuti di zuccheri

Fragole, papaya, pesche, anguria, melone, mele.

Frutta con un contenuto notevole di zuccheri

Prugne, arance, kiwi, pere, ananas

Frutta con un alto contenuto di zuccheri

Ciliegie, uva, mandarini, melagrana, mango, fichi, banane e frutta secca.