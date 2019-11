Incredibile: ecco i 5 cibi che ti regalano un sorriso perfetto!

Spazzolino, dentifricio, filo interdentale… e alcuni cibi tra l’altro molto appetitosi: ecco di cosa abbiamo bisogno per sfoggiare denti in perfetta salute. Scopriamo, con l’aiuto del sito joybauer.com, quali alimenti ci aiutano a mostrare un sorriso invidiabile!

Formaggi

Secondo uno studio pubblicato su General Dentistry, rivista dell’American Academy of General Dentistry, fanno innalzare il ph del cavo orale, abbassano i rischi di indebolimento dei denti, rafforzano lo smalto.

Acqua

Mantiene alti i livelli di saliva, necessaria per combattere gli acidi che intaccano i denti.

Fragole

Ricche di vitamina C, stimolano la produzione di collagene, fondamentale per mantenere in salute le gengive. Si possono usare anche come dentifricio naturale, mescolandone un paio con un pizzico di bicarbonato.

Broccoli

Secondo l’European Journal of Dentistry i broccoli, ricchi di ferro, stimolano la produzione di una pellicola protettiva sui denti, che impedisce agli acidi di intaccarne lo smalto. Combattono inoltre gli accumuli di batteri e agiscono da spazzolino naturale, ripulendo i denti dai depositi di cibo.

Arance

Rinforzano le gengive e sono di supporto nelle terapie contro la caduta dei denti. Inoltre, contrastano la gengivite. Un modo per utilizzare le arance a beneficio della dentatura, oltre che mangiarle, è questo: lavate accuratamente la buccia e strofinate la parte bianca sullo smalto dei denti. Poi, lavateli regolarmente.