Sapete qual è il peso ideale che dovrebbe avere la borsetta, per non affaticare braccia e mani?

Spesso, molto spesso, la vita di una donna è dentro la sua borsa. All’interno c’è praticamente tutto: piccoli kit di sopravvivenza urbana, libri, make up, agende e notebook, spazzola o pettine, bottiglietta d’acqua, ombrelli pieghevoli, frutta o barrette energetiche per uno snack… l’elenco può davvero diventare infinito. Come il peso della borsa stessa, (soprattutto se è di dimensioni notevoli) che può provocare fastidi e disturbi alle mani e ai muscoli delle braccia. Ecco dunque qual è il peso ideale per ciascun tipo di borsa, secondo i consigli del Dr. Evelyn Haworth (specializzato in corretta postura del corpo), raccolti dal sito shefinds.com.

Borsa a tracolla: il modello più diffuso. Se troppo pesante, può creare problemi alla spalla. Secondo il dr Haworth, il suo peso deve essere al massimo quello di un decimo del vostro corpo. Se quindi pesate 50 chili, la vostra borsa non deve superare i 5 chili.

Zainetto: in questo caso, se indossato sulle due spalle, può arrivare a pesare fino al 20% del vostro peso corporeo. Un consiglio: il fondo dello zainetto deve cadere bene in vita, assecondando la naturale inclinazione della spina dorsale.

Borsetta con i manici: è la borsetta impugnata saldamente a mano, perché i suoi manici sono troppo stretti per essere indossati sulla spalla. In questo caso, il peso non deve mai superare i 4 chili e mezzo, per non gravare troppo sulle delicate giunture del polso.

Clutch: o pochette, la classica borsetta da sera. Si tiene con la mano e quindi non deve pesare più di 2 chili al massimo.