Malumore? Ecco come liberarsene!

Non si può esser sempre felici e di buonumore, purtroppo. I “momenti no” infatti esistono, tristezza e malinconia a volte vengono a farci visita, e fanno parte della vita. Quando però durano troppo a lungo, è bene reagire. Ecco alcuni modi (suggeriti dall’Huffington Post) per ritrovare naturalmente il sorriso.

Fai esercizio fisico: il movimento infatti provoca il naturale rilascio di endorfine, che regalano senso di benessere.

Renditi utile: aiutare qualcuno fa sentire utili e facilita il ritorno del buonumore

Passeggia nella natura: basta un giretto in un parco cittadino per risintonizzarsi con il proprio io profondo e rilassarsi, ritrovando la serenità.

Ascolta la tua “playlist” del buonumore: prepara una playlist con le canzoni che ti mettono più allegria. Ti sarà utile nei momenti di tristezza.

Attiva il timer: datti un tempo massimo per sentirti di cattivo umore: 15, 20 minuti. Poi, cerca di reagire e scacciare i sentimenti negativi.

Preparati un bagno caldo: ricco di bolle, profumato e rilassante.

Mangia del cioccolato: un quadretto di cioccolata dà conforto e regala un po’ di benessere. Attenzione però a non esagerare…