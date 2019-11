Il tubino nero? Si indossa così

Creato dalla grande Coco Chanel negli Anni Venti, il tubino nero è un classico del guardaroba femminile. Ecco i consigli giusti per indossarlo al meglio in ogni occasione.

Scegli il modello giusto

Per le occasioni che si svolgono durante il giorno, il tubino deve avere una scollatura minima. L’orlo invece è sopra il ginocchio. Per la sera e le occasioni più eleganti, orlo al ginocchio e scollatura più pronunciata, magari a cuore. In ogni caso, è consigliabile non badare troppo al risparmio, quando lo si acquista. È un capo che vi servirà per molte occasioni e per molto tempo, dunque è bene sceglierlo di buona qualità.

Scegli gli accessori adatti

Per il giorno sono ideali delle semplici scarpe con il cinturino, aperte sul tallone; la sera, sandali con il tacco alto o décolleté, sempre con tacco alto. In questo caso si può scegliere un colore acceso, per rendere il look più elettrizzante. Di giorno, il tubino si può accessoriare con una sciarpa colorata o un cinturino in vita. Per la sera, è necessaria una collana importante, che cada esattamente sulla scollatura del tubino (quindi non troppo lunga e neanche stile choker, a stringere il collo) oppure lunghi, vistosi orecchini chandelier e capelli raccolti. La borsetta non può che essere una scintillante clutch. L’accortezza è quella di coordinare esattamente i colori di scarpe, borse e gioielli, in modo da illuminare il nero del tubino, ma non creare una macchia variopinta di diverse cromie.

Per le perfezioniste

Se la serata è davvero importante, si possono usare i guanti lunghi (rigorosamente neri), proprio come quelli di Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”. In questo caso, le scarpe devono la punta arrotondata. In estate, per eventi all’aperto, ma non serali, ci si può concedere un’acconciatura floreale tra i capelli. Il make up infine deve essere in perfetta sintonia con il colore scelto per gli accessori.