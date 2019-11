Scopri il colore che ti rende bellissima

È risaputo: non tutti i colori donano a tutte. Perché, secondo il proprio tipo di carnagione, il colore degli occhi e quello dei capelli, una certa cromia può rendere incantevole una donna. O, al contrario, smorzarne del tutto il fascino. Un esempio è il verde: smagliante su chi ha carnagione chiara e chioma rossa, avvilente su chi invece possiede capelli corvini e pelle olivastra. Esistono comunque alcuni colori che rendono davvero irresistibili, qualunque siano le proprie tinte naturali. Eccoli.

Il quarzo fumé

È un tono bruno con una calda componente cenere, capace di donare splendore a qualunque donna e qualunque tipo di carnagione. Illumina e riscalda i tratti del viso.

I colori gioiello

I toni al neon rendono pallide, a volte addirittura giallastre. Quelli pastello spesso conferiscono un’aria smorta, non mettono in risalto il viso. Per farlo splendere si deve ricorrere ai colori “gioiello”: ametista, citrino, rubino.

Lo zaffiro

Con il suo blu profondo, è ideale per chiunque abbia gli occhi celesti. Il trucco in più è scegliere questa tinta anche per l’accessorio più vicino al viso: un foulard, una collana, un paio di orecchini. Catalizzerà immediatamente l’attenzione verso il vostro sguardo, rendendolo più brillante.

Lo smeraldo

È “il” colore per chi ha i capelli rossi. Non importa quale sia il colorito di pelle e occhi. Se la chioma è fulva, per dare il meglio di sé, l’ideale è il verde. Soprattutto smeraldo.

I colori vibranti

Chi ha i capelli bianchi o grigi deve ricorrere a tinte elettriche, forti. I toni tenui regalano infatti un aspetto slavato, anonimo. Per raggiungere il massimo basta scegliere una sfumatura che ricordi il colore degli occhi: smeraldo per quelli verdi, blu per quelli azzurri, topazio per quelli scuri.