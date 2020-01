Geniale: ecco come inserire il piumone nel copripiumone… senza nessuna fatica!

Cambiare il copripiumone è ogni volta faticoso: il piumone si rifiuta di collaborare e il risultato è che si suda e si sbuffa per parecchio tempo. Esiste però un sistema davvero facile per eseguire questa operazione, come ci spiega questo video di purewow.com.

Ecco come fare

Rovesciate completamente il copripiumone

Afferrate i suoi angoli interni

Afferrate anche i due angoli del piumone e fateli combaciare con quelli del copripiumone

Rovesciate adesso il copripiumone, in modo da ricoprire completamente il piumone e… il gioco è fatto!