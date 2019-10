Radio Monte Carlo: tutte le novità!

Radio Monte Carlo si presenta a tutti i suoi ascoltatori con tante, entusiasmanti novità!

Il palinsesto si è arricchito di nuovi programmi. Così, oltre al ritorno di Bonjour Bonjour, con il trio Stefano Andreoli, Monica Sala e Massimo Valli (dalle 6.30 alle 10.00) e di Due Come Noi, con Rosaria Renna e Max Venegoni (dalle 10.00 alle 13.00), nella fascia pomeridiana riprende il nuovo appuntamento Happy Together condotto da Isabella Eleodori e Alberto Davoli (dalle 13.00 alle 16.00). Alle 18.00 ha preso il via il programma Take It Easy, con Tamara Donà e Guido Bagatta (dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00).

Venerdì 4 ottobre poi, alle 22.00, le luci si accendono su Dardust Night con Dario Faini in arte Dardust e Nick the Nightfly. La notte sarà firmata dal compositore e produttore più influente dell’attuale panorama musicale italiano, che accompagnerà gli ascoltatori in un appassionante viaggio sonoro.

Nuovo anche il logo di Radio Monte Carlo, ancora più leggibile e caratterizzato da eleganti codici grafici blu.

Ma Radio Monte Carlo è ricca di novità anche on line! Con il nuovo sito, ancora più elegante e soprattutto facile da navigare, per scoprire subito cosa accade in onda, tutti i nostri eventi e le notizie da non perdere dal mondo della musica, del cinema, dello spettacolo, dell'arte, dell'attualità.

Per rendere ancora più gradevole e soddisfacente l'esperienza on line, anche in mobilità, è disponibile la nuovissima app di Radio Monte Carlo per IOS e Android! Completamente rinnovata, di uso immediato e con nuove funzioni che vi conquisteranno completamente.





A ottobre occhi puntati sulla campagna di Radio Monte Carlo, che racconterà, in tv, sui quotidiani, sui magazine e sul digital, la nuova immagine dell'emittente, sempre esclusiva e distintiva, dallo stile ricercato, elegante e glamour. Protagonista della comunicazione è una raffinata boccetta di profumo. Perché Radio Monte Carlo è... “L’essenza della musica”!