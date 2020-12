Le curiosità sul Capodanno che ancora non sai

Celebrare il Capodanno il primo gennaio è cosa “recente”. Ad esempio, per i Celti coincideva con Halloween, per i Bizantini era il 1 settembre e in Spagna fino al 1600 cadeva il giorno di Natale. Allora quanto è recente? Già Cesare con l’introduzione del calendario solare fece coincidere l’inizio dell’anno nuovo con la festa di Giano, il cui nome vuol dire proprio Gennaio e fu poi Papa Innocenzo XII a fissare il capodanno il primo gennaio. Vigeva oramai il calendario Gregoriano.

