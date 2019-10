Appuntamento il 17 novembre con la Maratona di Palermo, che festeggia quest'anno il suo 25ennale e per il terzo anno consecutivo sceglie di "correre" con Radio Monte Carlo.

La Maratona di Palermo è una manifestazione che non è solo sport, ma anche storia e cultura, ed è la competizione podistica su strada più importante e partecipata che la Sicilia possa offrire.

La Maratona di Palermo rappresenta infatti l’espressione della storia, della cultura, dell’arte e del vero volto della città di Palermo e ne esalta l’ospitalità: i luoghi della corsa affascinano e rapiscono atleti ed accompagnatori: il Teatro Massimo, I Quattro Canti della città, la Cattedrale, piazza Politeama, il cortile interno del Palazzo dei Normanni, il parco della Favorita, la palazzina Cinese, persino Mondello (splendida cittadina turistica), con la Maratona di Palermo diventano veri protagonisti di uno scenario di assoluta eccellenza.

Quest’anno cambia anche la location di partenza e arrivo: dopo sette anni si torna nel salotto buono della città, via Libertà, nei pressi del Giardino Inglese, un ritorno al passato ancora più intriso di tradizione.

La Maratona di Palermo anche quest’anno proporrà “La Camminata del Sorriso”, tre chilometri di passeggiata non competitiva per creare un'occasione di attenzione e solidarietà ad una problematica socio-sanitaria quale la Talassemia (in collaborazione con ’Associazione Thalassemici dell’Ospedale dei Bambini di Palermo e FASTED).