Sai decorare la zucca di Halloween? Ecco alcune dritte!

Halloween senza zucca è come il Natale senza albero. Però la realizzazione della classica zucca da intagliare per il 31 di ottobre è un tantino più impegnativa: scavare l’interno richiede un po’ di fatica, mentre ricavare occhi e bocca una certa precisione. E se vi dicessimo che si possono avere delle bellissime zucche decorate per Halloween senza doverle intagliare? Così poi la si può mantenere intatta e riutilizzarla. Il risultato far ricredere anche i più scettici.

Ecco allora quattro proposte!