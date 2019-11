12 parole d'amore intraducibili. Avete presente la sensazione che provate quando realizzate improvvisamente che quella storia è destinata a finire? Magari non la accettate subito, forse non sapete nemmeno darle un nome. In Ghana c'è un'unica parola, onsra, che la descrive alla perfezione.

L'artista britannica Emma Block ha illustrato 28 parole o espressioni d'amore che esistono in una certa lingua e sono intraducibili in altre. Ci sono parole bantu, rumene, inuit. Parole per l'affetto disinteressato, le effusioni, le promesse di amore eterno; ma anche parole per descrivere i finti litigi tra innamorati, o il desiderio di essere seppelliti con la persona amata. Se è vero che dire una cosa significa farla esistere, preparatevi ad arricchire il vostro lessico amoroso.