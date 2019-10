Dimmi che occhi hai e ti dirò chi sei

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e rivelano davvero qualcosa sulla nostra personalità, soprattutto sulla base del colore dell’iride. Il colore degli occhi può aiutarci a capire chi siamo e a comprendere meglio gli altri.

1. Occhi verdi

Le persone con gli occhi verdi sono originali, creative, lavorano molto bene sotto pressione, sono piuttosto misteriose e autosufficienti, si arrabbiano difficilmente e spesso sono imprevedibili.

2. Occhi azzurri

Le persone con gli occhi azzurri e in generale con gli occhi chiari sopportano meglio i dolori del parto rispetto alle donne con gli occhi scuri.

3. Occhi neri o castano scuro

Le persone con gli occhi scuri sono generalmente migliori nello sport perché tendono a lottare molto per raggiungere i propri obiettivi. In generale le persone con gli occhi scuri sono considerate misteriose e gradevoli.

4. Occhi nocciola o castano chiaro

Le persone con gli occhi di questo colore sono indipendenti e sicure di sé. Hanno una personalità equilibrata ma a volte amano mantenere un certo tocco di mistero.

5. Occhi grigi

Le persone con gli occhi grigi hanno una personalità multisfaccettata con cui lottano per rimanere in equilibrio e devono impegnarsi molto per essere prese sul serio dagli altri

Credits: Greenme.it