Rickie Lee Jones: tre live in Italia

E' una vera, grande leggenda della musica statunitense: Rickie Lee Jones, la cantautrice che ha segnato, con la sua sofisticata miscela di pop, rock e jazz,il sound dei nostri tempi.

Rickie Lee Jones è attesa nel nostro paese per tre imperdibili date, durante le quali presenterà il suo nuovo album "Kicks".

13 novembre Teatro del Giglio – Lucca

15 novembre Fabrique Milano – Milano

16 novembre Sala Sinopoli – Roma

Era la fine degli Anni Settanta quando Rickie Lee, che si era fatta conoscere con la canzone "Easy Money", vinceva il Grammy Award come Best New Artist e veniva descritta dalla critica come «una delle migliori, se non la migliore artista della sua generazione».

Da allora si sono susseguiti album indimenticabili come "Pirates" o "Flying Cowboys" e canzoni che univano il meglio della tradizione jazz, rock e pop e l'artista è stata definita da Time magazine la “Duchessa di Coolsville”, la Signora del Cool.

Il nuovo album "Kicks", un progetto eclettico di 10 cover, è stato realizzato interamente a New Orleans.

Ecco la tracklist:

1. "Bad Company" (Bad Company, 1974)

2. "My Fathers Gun" (Elton John, 1970)

3. "Lonely People" (America, 1974)

4. "Houston" (Sanford Clark, 1964; made famous by Dean Martin, 1965)

5. "You're Nobody 'Til Somebody Loves You" (Russ Morgan, 1944; made famous by Dean Martin, 1960/1964)

6. "Nagasaki" (Ipana Troubadours, 1928; most famous by Benny Goodman Quartet, 1952)

7. "Mack The Knife" (Louis Armstrong, 1956; made famous by Bobby Darin, 1958)

8. "Quicksilver Girl" (Steve Miller Band, 1968)

9. "End of The World" (Skeeter Davis, 1962)

10. "Cry" (Ruth Casey, 1951; made famous by Johnnie Ray and the Four Lads, 1951)