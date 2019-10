E' un evento unico quello in programma a Milano, al Superstudio +, dal 28 novembre al 1 dicembre. E' in calendario infatti la Man’s World Taste Edition: quattro giorni dedicati al tempo per se stessi, per divertirsi, scoprire i menu di rinomati ristoranti milanesi e vivere totalmente le proprie passioni.

A darsi appuntamento sono infatti le eccellenze del food & beverage, dell’intrattenimento, del design, della tecnologia, dell’automotive e del lusso. Sarà così possibile concedersi esperienze esclusive e personalizzate tra piatti gourmet, vini e distillati d’eccellenza, automobili e moto customizzate, fragranze sofisticate, abiti sartoriali e accessori hi-tech.

Esperienze uniche, riunite insieme grazie a due realtà d'eccellenza specializzate nel valorizzare passioni e gusti maschili: Man’s World, l’appuntamento internazionale dedicato all’universo maschile, giunto con successo alla terza edizione; e Taste, il rendez-vous che da dieci anni fa incontrare le vette della ristorazione con i palati più esigenti.

Sarà possibile assaporare l’idea di cucina di 6 rinomati ristoranti, ognuno dei quali realizzerà 4 piatti gourmet unici; a disposizione anche tre Wine Bar e tre Cocktail Bar, il Laboratorio di Degustazioni, dedicato a talk con esperti di nutrizione o benessere e incontri con ospiti d’eccezione, e la Cooking School, per imparare dai grandi chef.