E' l’evento più atteso dagli amanti dell'equitazione: da giovedì 7 a domenica 10 novembre al Pala Volkswagen di Verona torna infatti Jumping Verona, fiore all'occhiello di FieraCavalli, la celebre esposizione fieristica dedicata ai cavalli e all'equitazione che si svolge a Verona con cadenza annuale dal 1898.

Jumping Verona è l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM ed è l’apice di un Concorso Internazionale a 5 stelle che vedrà in gara i migliori binomi del panorama mondiale.

Il circuito indoor della Longines FEI Jumping World CupTM ha scelto per la diciannovesima volta la città scaligera, confermando il Jumping Verona come uno degli appuntamenti più attesi in calendario.

Anche per l’edizione 2019 Jumping Verona ripropone il Gran Premio 121 x 121, un concorso nazionale che vede al via 121 binomi selezionati nel corso della stagione. Novità di quest'anno è l'apertura ai saltatori già nel week-end precedente del 31 ottobre - 3 novembre, con un importante concorso nazionale a sei stelle al quale parteciperanno 400 binomi provenienti da tutta Italia. Un'anticipazione voluta dagli organizzatori sia per dar modo ai tanti appassionati di gareggiare nel mitico padiglione della Coppa del Mondo, sia per presentare il terreno del campo gara nelle condizioni migliori.

Primo iscritto illustre a Jumping Verona (la dead line per le iscrizioni è il 23 ottobre) è Michel Robert, grazie a una wild-card del comitato organizzatore. Il fuoriclasse francese è un vero monumento dell’equitazione e quest’anno è parte attiva di Fieracavalli Academy, l'iniziativa che promuove un approccio etico al mondo del cavallo: Robert, insieme al Team WOW, di cui è il responsabile tecnico, è testimonial della parte sportiva del progetto e sabato 9 novembre, con la sua WOW Michel Robert Experience, terrà un'intera giornata di formazione teorica e pratica ad amazzoni, cavalieri e appassionati di ogni età.