JazzMI 2019: gli eventi da non perdere

Milano torna a ospitare il grande jazz, trasformandosi in un entusiasmante palcoscenico diffuso, grazie a JazzMi, il festival musicale giunto alla sua quarta edizione, in programma dal 1 al 10 novembre.

Slogan di quest'anno è JazzMi 2019: il Jazz è Pop, a ribadire una volta di più la natura universale del jazz e la sua capacità di emozionare pubblici diversi, grazie alla ricchezza delle sue proposte, che quest'anno vanno da Herbie Hancock a Nubya Garcia, da Enrico Rava a Melanie De Biasio, tra artisti di fama internazionale e nuove, elettrizzanti proposte.

Sono oltre 190 gli eventi in programma, che trovano spazio in celebri locali come Blue Note Milano e Triennale Milano Teatro e in luoghi solitamente non riservati alla musica come i quartieri di Gratosoglio e Corvetto. Tra concerti, mostre, film, incontri, libri e masterclass saranno coinvolti anche diversi spazi culturali fra cui il Teatro dal Verme, il Conservatorio di Milano, l'Auditorium di Milano, il Castello Sforzesco, la Palazzina Appiani, il PAC – Padiglione di Arte Contemporanea, senza trascurare mercati, chiese, palestre e spazi sociali: Gratosoglio, Corvetto, Chiaravalle, Casoretto, Via Padova, Bovisa e Dergano.

JazzMi è diviso come di consuetudine in sette percorsi: Artist (grandi artisti internazionali e non sui palchi della città); Free, Around, Kids (concerti, laboratori ed eventi gratuiti); Art (mostre e contaminazioni tra musica e arti visive); Movie (proiezioni di film e documentari sul jazz); Stories, Books (approfondimenti sulla storia del jazz); Jazzdoit (incontri con professionisti del jazz); Night & Day (eventi prodotti da spazi culturali partner del festival).

Ecco i concerti consigliati da Radio Monte Carlo

Giovedì 31 ottobre, ore 23.30 - Arizona 2000: Nightmares On Wax

Venerdì 1 novembre, ore 21 - Conservatorio di Milano: Herbie Hancock

Sabato 2 novembre, ore 21 - Conservatorio di Milano: John McLaughlin and the 4th Dimension

Domenica 3 novembre, ore 21 - Teatro dal Verme: Stefano Bollani & Chucho Valdés

Martedì 5 novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Enrico Rava Special Edition

Giovedì 7 novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Fabrizio Bosso & Giovanni Guidi + The Revolutionary Brotherhood

Venerdì 8 novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Kenny Barron

Sabato 9 novembre, ore 21 - Conservatorio di Milano: Archie Shepp

Sabato 9 Novembre, ore 21 - Triennale Teatro dell’Arte: Melanie De Biasio

