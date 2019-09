Piano City Palermo: scopri l'emozionante manifestazione in programma nel capoluogo siciliano Dal 27 al 29 settembre Palermo si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per un evento che mette in scena grandi live al pianoforte nei luoghi più suggestivi della città

Palermo, città cuore del Mediterraneo, è il suggestivo palcoscenico a cielo aperto che dal 27 al 29 settembre ospita Piano City Palermo, l'emozionante manifestazione musicale che porta live show e concerti di pianoforte nelle vie e nelle piazze più belle del capoluogo siciliano. Piano City Palermo, nata nel 2017 grazie all'esperienza di Piano City Milano, ha ricevuto quest'anno oltre cento candidature di musicisti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di partecipare a un festival davvero memorabile. I numeri di Piano City Palermo 50: le ore di di musica che riempiranno le strade, le piazze e i quartieri del capoluogo siciliano 30.000: gli spettatori della scorsa edizione 30: le location sparse per la città nella passata edizione 68: i concerti dell'edizione 2018 Parole chiave dii Piano City Palermo 2019 sono innovazione, sostenibilità e desiderio di scoperta.