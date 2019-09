Le Royal Experience Torino e Provincia

L'Italia è ricca di dimore di impareggiabile bellezza, ricche di fascino e di storia. Edifici che tuttora regalano emozioni indimenticabili ai visitatori. Da non perdere per esempio sono le Residenze Reali di Torino e del Piemonte, patrimonio mondiale UNESCO. Si tratta di palazzine raffinate dai memorabili giardini, sontuosi palazzi reali, magioni nobiliari dall'irresistibile incanto. Visitarli equivale a sentirsi re e regine almeno per un giorno, tra fastosi scenari di corte, atmosfere preziose e sollecitazioni per tutti i sensi. Ecco le opportunità selezionate da Radio Monte Carlo per voi, tra le offerte di Turismo Torino e Provincia.

Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte

Per scoprire i più bei palazzi reali del Piemonte e del suo capoluogo, ricchi di memorie di casa Savoia, è disponibile la Royal Card, che permette di accedere alle Residenze Reali (incluse le mostre temporanee), ovvero alla Basilica di Superga, ai Musei Reali di Torino, a Palazzo Carignano, a Palazzo Madama, a Villa della Regina, al Castello Ducale di Agliè, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, al Castello di Rivoli, al Castello de La Mandria, alla Reggia di Venaria, al Castello Reale di Govone, al Castello di Racconigi. Un vero viaggio nella bellezza, tra suggestioni architettoniche e paesaggistiche che tolgono il fiato.

Merenda Reale

Torino è sempre stata capitale del gusto. Qui, nel XVIII secolo, la merenda era un goloso rituale di corte, tra savoiardi, pazientini, amaretti, anisini, baci di dama, canestrelli, lingue di gatto e profumata cioccolata in tazza. Dall'aristocrazia, il gusto per la merenda era passato ai borghesi, facendo di Torino una città tentatrice, a causa dei suoi caffè e pasticcerie dove concedersi un “bicerin” a base di caffè, fior di latte e cioccolata, accompagnato da biciolan vercellese, brioss di pasta frolla, nocciolini di Chivasso, gianduiotti. Tutte dolcezze da gustare, in pasticcerie storiche, grazie a Merenda Reale, per assaporare le delizie della tradizione nelle caffetterie delle Residenze Reali aderenti all'iniziativa.

MERENDA REALE



Reali Sensi

Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte lusingano i visitatori con itinerari speciali dedicati ai cinque sensi, tra visite tematiche curiose e inedite e tour originali e indimenticabili. La Royal Card consente l'accesso gratuito anche alle visite tematiche “Reali Sensi”.

Arte moderna e contemporanea

Torino e il Piemonte soddisfano anche gli estimatori dell'arte moderna e contemporanea. Grazie alla Torino+Piemonte Contemporary Card è possibile visitare gratuitamente i musei dedicati all’arte moderna e contemporanea in Torino e nel Piemonte, incluse le mostre a tema allestite per “ContemporaryArt Torino Piemonte”.









