Merano WineFestival 2019: gli appuntamenti clou

L'eccellenza eno-gastronomica italiana si mette in mostra, dall'8 al 12 novembre, al Merano WineFestival 2019. Una kermesse unica (preceduta da una serie di eventi di anteprima) per degustare vini e prodotti gastronomici italiani d’eccellenza, selezionati dal WineHunter e patron dell’evento Helmuth Köcher e dalle sue commissioni di degustazione.

Cuore del Merano WineFestival è The Official Selection – Wine, degustazione delle etichette italiane e internazionali selezionate dalle commissioni d’assaggio The WineHunter. Da non perdere la GourmetArena, percorso di degustazione tra eccellenze culinarie, birrifici artigianali, distillerie e consorzi di tutela, attraverso i sapori dell’Italia e del mondo; The Circle, spazio dedicato all’intrattenimento che coinvolge l’intera città che la sera si trasforma in spazio lounge; Spirits Experience, viaggio tra degustazioni e seminari su whiskey, rum, liquori e vermouth; Catwalk Champagne, elegante sfilata di alcune tra le etichette delle più famose case champagnistiche.

Gli eventi di anteprima

Da non perdere gli eventi di anteprima che anticipano il Merano WineFestival: il 16 agosto la pubblicazione della Guida The WineHunter Award e la pubblicazione dell’elenco dei 100 migliori vini italiani in tutte le categorie; il 14 e 15 settembre l’Anteprima MWF a Roma, presso l’Acquario Romano; il 28 e 29 settembre l’Anteprima MWF all'Hippodrome Merano; l’11 e 12 ottobre l’Anteprima MWF a Milano.

I numeri del Merano WineFestival

5: i giorni della manifestazione, dall'8 al 12 novembre

450: i mq in Piazza della Rena, che si trasformerà in un palcoscenico di wine&food tasting, incontri con chef e piccoli produttori di tipicità, vignaioli e pizzaioli fra i più conosciuti

50: i vini scelti dal WineHunter all’interno del parterre di selezione di vini che già partecipano al Merano WineFestival

Scopri tutto sul MeranoWine Festival

Acquista i biglietti on line