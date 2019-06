Locomotive Jazz Festival: la XIV edizione

Torna anche nel 2019 l'appuntamento con il Locomotive Jazz Festival, la rassegna itinerante che porta grande musica nei centri e nelle località più suggestive della Puglia. Dal 23 giugno al 17 agosto le note più affascinanti risuonano tra cittadine e parchi, scogliere e borghi incantati, toccando Taranto, Brindisi, Mola di Bari, Cutrofiano, San Cataldo e Melendugno.

Un viaggio musicale tra castelli e villaggi di pescatori, ceramiche di coccio rosso e profumo del mare, che culmina nell’Alba Locomotive (quest’anno con la co-direzione artistica di Raffaele Casarano e Giuliano Sangiorgi), uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese, quando si assisterà al sorgere del sole.

Tra gli artisti in cartellone Daniele Silvestri, Noemi, Rosalia De Souza, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Rocco Papaleo, Mariella Nava, Eivind Aarset, Mauro Ottolini, Musica Nuda, Raffaele Casarano (direttore artistico del Festival).

Attenzione particolare quest'anno va all'ambiente e al patrimonio artistico-culturale della zona. Ecco perché lo slogan AverCura (motto dell'azienda di restauro Nicolì) firma molti degli eventi del programma di quest'anno e racconta come la musica sia capace di rendere fruibile la bellezza dei luoghi che si vivono. Tra i concerti di AverCura vi segnaliamo:

* il concerto a Taranto del 22 luglio nella splendida cornice del Castello Aragonese con Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura & Jacques Morelembaum

* il concerto a Brindisi dell'8 agosto con Fabrizio Bosso 4te “State of the Art”

Parole d'ordine per l'edizione 2019 del Locomotive Jazz Festival sono Ambiente, Persone, Patrimonio, Talento e Periferie: per dar vita a una manifestazione inclusiva, che sappia far apprezzare le bellezze del territorio tutelandole e favorisca gli incontri e gli scambi tra le persone, che possono così condividere storie e sogni. In uno scenario che valorizza anche l'eccellenza alimentare e la tipicità locale, con memorabili degustazioni di prodotti del territorio.

