Dal 18 al 21 luglio Porretta Terme (in provincia di Bologna) ospita la 32esima edizione del Porretta Soul Festival. La rassegna è tra le manifestazioni dedicate al soul più famose del mondo e quest'anno vede in cartellone Don Bryant, Willie West, Wendy Motten, Tony Wilson, Khylah B., Wee Willie Walker, Curtis Salgado e J.P. Bimeni.

Tanto soul, blues e rhythm & blues con artisti in arrivo dalle grandi città statunitensi del soul, come Memphis (Don Bryant & The Bo Keys, Wendy Moten, Chilly Bill Rankin, Jerry Jones, Wee Willie Walker), New Orleans (Willie West), Chicago (Tony Wilson - The Young James Brown, Khylah B.), Houston (Annika Chambers), Portland (LaRhonda Steele, Curtis Salgado), Boston (Leon Beal, Sax Gordon), dall'Australia (The Sweethearts, Georgia Van Etten) e dal Burundi (J.P. Bimeni).

Grande musica e non solo: in pieno centro storico si trova lo Street Food Village, dove tra tanto buon cibo è possibile assistere a concerti gratuiti dalle ore 11 alle 19. Dal 16 al 26 luglio, nei dintorni di Porretta, è in programma The Valley of Soul, tra live show e il celebre Mercato Storico del sabato, con una vasta gamma di prodotti tipici di origine emiliana e toscana. Tra un'esibizione e l'altra, è anche possibile godere delle bellezze di Porretta, rinomato centro termale ricco di edifici da ammirare, come la chiesa di Santa Maria Maddalena, il Palazzo Comunale, il Santuario della Madonna del Ponte e il Castello Rocchetta Mattei.

prevendite su www.vivaticket.it

Scopri tutto sul festival sul sito porrettasoulfestival.it