Salone Auto Parco Valentino: l'edizione 2019

Dal 19 al 23 giugno torna a Torino Salone Auto Parco Valentino, il salone dedicato al mondo dell'auto più ricco di sempre. Tante le novità di quest'anno, tra mobilità integrata, nuove motorizzazioni, guida autonoma e naturalmente grande passione per le quattro ruote, in tutte le sue declinazioni. Lo scenario è come di consueto la magnifica città di Torino, dall'innata vocazione motoristica, con le sue piazze e i suoi itinerari più prestigiosi.

Salone Auto Parco Valentino: la festa dell'auto

Quella di Parco Valentino è una vera, grande festa dedicata all'automobile, che coinvolge l'intera Torino, migliaia di appassionati e oltre quaranta brand motoristici.

Ecco gli eventi da non perdere:

Il Gran Premio Parco Valentino: domenica 23 giugno i collezionisti partono da piazza Vittorio Veneto lungo il percorso di 40 chilometri fino alla Reggia di Venaria.

President Parade: i rappresentanti delle case automobilistiche e i carrozzieri, a bordo delle auto più rappresentative del proprio marchio, sfilano nel circuito dinamico cittadino.

Focus Auto Elettriche: diviso in tre sezioni (elettriche, ibride plug-in e full hybrid) presenta le auto che beneficeranno dell’eco-bonus ministeriale. il pubblico potrà provarle su strada.

Sfilata di Formula 1 nel centro di Torino: il 19 giugno alle 20 la Ferrari Formula 1 di Michele Alboreto inaugura il circuito dinamico cittadino sfilando per le strade del centro, seguita da monoposto che hanno fatto la storia del Mondiale.

110 anni di Bugatti: splendidi modelli storici sfilano per le strade della città, con un tour di collezionisti tra Langhe e residenze sabaude.

Festa di compleanno Citroën: il 22 giugno il marchio festeggia 100 anni con un raduno delle sue 100 auto più belle e rappresentative che sfilano lungo i Murazzi sul Po prima di partire per la Palazzina di Caccia di Stupinigi e percorrere il circuito cittadino, tra le strade del centro.

30° anniversario della Mazda MX-5: sabato 22 giugno grande raduno a Parco Dora.

Le novità dell'edizione 2019

Quest'anno il Parco Valentino vede il debutto della nautica e del settore motociclistico. La Yamaha presenta la sua innovativa tecnologia a tre ruote (Yamaha Niken e concept 3CT); in esposizione anche Titanium 40, yacht firmato Nadir presentato in anteprima mondiale.

All'esordio anche il 22 giugno Parco Valentino Classic, concorso di eleganza per vetture storiche di prestigio in Piazza Vittorio Veneto.

Tra gli altri eventi, anche la seconda edizione della 457 Stupinigi Experience (una selezione di Fiat 500 di ogni era in movimento dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi a piazza Bodoni), gli appuntamenti con Alfa Romeo e Lancia e il 124° anniversario della più antica corsa di auto a motore, la Torino-Asti-Torino, con veicoli ultra-centenari in esposizione in piazza Vittorio Veneto (il 21 giugno), rievocazione storica della gara (il 22) e sfilata per il centro (il 23).

Scopri il programma completo e tutte le iniziative sul sito ufficiale della manifestazione