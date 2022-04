Vinitaly & The City: le foto più belle

Sono stati giorni emozionanti, che hanno portato, tra le splendide vie di Verona, l'affascinate mondo del vino, raccontato nelle sue innumerevoli sfumature. Così, l'edizione 2022 di Vinitaly & The City ha celebrato le eccellenze del nostro paese, tra degustazioni, masterclass, show cooking, spettacoli, musica, eventi, appuntamenti culturali, incontri, talk tematici, performance live, flashmob, concerti, dj set, premi e visite guidate.

I luoghi più significativi di accesso alla città e del centro storico, il fiume, i monumenti, le Porte storiche e le torri, le Mura cittadine, la rete dei Musei Civici, le strade e le piazze, i negozi e le attività di ristorazione hanno raccontato il vino in tutte le sue forme.

E a raccontarla agli ascoltatori c'era Radio Monte Carlo, emittente ufficiale di Vinitaly & The City. Dalla sua postazione nel cuore di Verona, Radio Monte Carlo ha fatto vivere i momenti clou della manifestazione, grazie ai collegamenti in diretta e alle interviste del nostro Maurizio DiMaggio. E non è mancata naturalmente la grande musica di Radio Monte Carlo, grazie ai dj set a cura del nostro sound designer Marco Fullone.

Un'esperienza completa, tra la gioia del pubblico che affollava l'evento e che ha apprezzato anche i gadget esclusivi della nostra emittente. Tra musica, scenari memorabili ed eccellenze eno-gastronomiche, l'emozione è stata impagabile.