Le celebrità che compiono 50 anni nel 2022

Il 2022 porta nuovi sogni e speranze a tutti e...anche 50 candeline da spegnere per molte celebrità italiane e straniere.

Ecco le star che festeggeranno 50 anni nel 2022.

Al traguardo arriva Jude Law, che potremmo vedere presto impegnato nelle riprese del film dedicato a Capitan Uncino nel nuovo live action della Disney sulle avventure di Peter Pan.

Compie 50 anni anche Gwyneth Paltrow, ormai affermata imprenditrice più che attrice. Diventa cinquantenne anche Ben Affleck e chissà se quest'anno assisteremo anche alle sue nozze con Jennifer Lopez.

Tra le star arrivate ai 50 c'è anche la sempre strepitosa Cameron Diaz. Stessa età quest'anno anche per l'attore Dwayne Johnson (The Rock), per Idris Elba, che forse sarà il nuovo James Bond e per Jennifer Garner.

E nel mondo della musica? Festeggeranno i 50 anni Nek, Liam Gallagher, Morgan, Gianluca Grignani. E, per restare nel mondo dello spettacolo in Italia, anche Alessia Marcuzzi, Benedetta Parodi, Edoardo Leo, Pif.

