Le migliori tisane da gustare a Natale

Il periodo delle festività natalizie è quello in cui ci si coccola di più. In un anno particolarmente complesso e insolito come questo, non è certo mancato il tempo da trascorrere in casa. Mentre i primi fiocchi di neve hanno iniziato a cadere un po’ in tutte le città italiane e le temperature si sono improvvisamente irrigidite, non c’è niente di meglio che godersi il tepore casalingo. Magari sorseggiando una salutare tisana.

Sbaglia chi ritiene che gli infusi siano prerogativa femminile. Grazie alla vasta gamma di gusti disponibili, le tisane fanno sempre più parte dei menu maschili. Ma quali sono gli aromi preferiti? Quando ci si approccia a tè, infusi e tisane, il campo da cui attingere è decisamente vasto.

Sapori agrumati, speziati, fruttati. La tazza bollente da tenere tra le mani sedendosi in poltrona sotto l’albero, può contenere ogni tipo di fragranza. Tra le tisane più amate rientra a furor di popolo quella ai frutti di bosco. Particolarmente indicata per il periodo natalizio in virtù del suo sapore fruttato, indicato anche per “recuperare” dopo i lauti pasti dei giorni di festa grazie alle sue proprietà diuretiche e depurative, si può comodamente preparare in casa. Basta munirsi di mirtilli, more e ribes nero essiccato, aggiungendo magari lamponi, ciliegie o fragole. Il suo sapore particolarmente dolce rende assolutamente soggettiva la scelta di aggiungere zucchero o simili una volta completato il processo di filtraggio.

Ancora più natalizia è la tisana con cannella e chiodi di garofano, questi ultimi indicatissimi per aiutare la digestione e ridurre il senso di nausea. Per il fai da te bisogna procurarsi tè nero, chiodi di garofano, un bastoncino di cannella e delle fette di arancia e mela disidratate. Dopo aver creato il mix tra questi ingredienti, va inserito nell’acqua portata ad ebollizione e dolcificato una volta completata l’infusione.

Se invece l’abbassamento delle temperature ha portato in dote qualche malanno, non c’è niente di meglio di una tisana zenzero e limone. Utile per attivare il metabolismo e bruciare i grassi, questa tisana ha un sapore piccante e non è adatta a tutti i tipi di palato, pur rappresentando un grande classico stagionale. La sua preparazione in casa è semplicissima: basta tagliere a fettine sottili lo zenzero fresco e aggiungere della scorza di limone biologico. Dopo aver messo l’acqua a bollire, sarà sufficiente lasciare gli ingredienti in infusione per circa 10 minuti e aggiungere il dolcificante preferito.

Per recuperare il buon umore in vista del ritorno al lavoro, invece, suggeriamo la tisana melissa, iperico e biancospino. Per quanto riguarda le quantità, serviranno 30 grammi delle prime due e 15 di biancospino. Le erbe hanno proprietà benefiche e conciliano umore, sonno e benessere generale. Niente di più indicato in questo momento così eccezionale.