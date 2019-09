Luca Marinelli: chi è l'attore premiato alla Mostra del Cinema di Venezia

Con il suo ruolo nel film "Martin Eden" (diretto da Pietro Marcello) Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per il miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia. Un riconoscimento che alla vigilia della manifestazione si pensava andasse senz'altro al grande Joaquin Phoenix, protagonista del film "Joker".

Il premio è andato invece all'attore romano, che ha conquistato la giuria con la sua interpretazione del personaggio creato da Jack London e che il regista Marcello ha trasposto nella Napoli dell'Ottocento.

Ma chi è Luca Marinelli? Nato a Roma nel 1984, Luca fin da bambino sogna di fare l'attore. Segue corsi di sceneggiatura e recitazione e si diploma all'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Inizia poi a lavorare in teatro. La svolta arriva quando Saverio Costanzo lo chiama per il ruolo di Mattia, ne "La solitudine dei numeri primi" (2010), film tratto dal celebre romanzo di Paolo Giordano. Per interpretare Mattia, Luca ingrassa fino a raggiungere i 99 chili di peso. Seguono altri film di rilievo, come "Tutti i santi giorni" di Paolo Virzì, "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, "Non essere cattivo" di Claudio Caligari e "Lo chiamavano Jeeg Robot"di Gabriele Mainetti, ruolo per cui vince il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior attore non protagonista.

Negli ultimi anni Luca Marinelli ha interpretato "Slam - Tutto per una ragazza" di Andrea Molaioli, "Lasciati andare" di Francesco Amato, "Il padre d'Italia" di Fabio Mollo, "Una questione privata" dei fratelli Taviani. Luca ha anche interpretato Fabrizio De André in "Fabrizio De Andrè - Principe libero".

Il suo prossimo ruolo sarà quello di Diabolik, nell'omonimo film dei Manetti Bros (Miriam Leone sarà Eva Kant). Luca è legato sentimentalmente all'attrice Alissa Jung, con cui ha recitato nella fiction "Maria di Nazaret".

(foto Getty Images)