Buon compleanno Robert Redford

Robert Redford è nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica, in California. Il pubblico lo ricorda per tanti splendidi ruoli romantici, con Jane Fonda in "A piedi nudi nel parco", con Barbra Streisand in "Come eravamo", con Mia Farrow in "Il grande Gatsby", con Meryl Streep in "La mia Africa", ma Redford, attore e regista impegnato, ha recitato anche in grandi film come "Tutti gli uomini del Presidente", sullo scandalo Watergate, e "Leoni per agnelli", di cui è stato anche regista, sulle ipocrisie del governo statunitense durante la guerra in Afghanistan.

GUARDA LE SCENE PIU' BELLE DI "COME ERAVAMO" CON BARBRA STREISAND

Robert Redford ha vinto due premi Oscar (nel 1981 come miglior regista per "Gente comune" e nel 2002 alla carriera.). Nel 2017 ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera.

GUARDA L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI RADIO MONTE CARLO A ROBERT REDFORD A VENEZIA

Tra i suoi film più amati, ricordiamo anche "Butch Cassidy" (1969), "Corvo rosso non avrai il mio scalpo" (1972), "La stangata"(1973), "Il cavaliere elettrico" (1979), "Brubaker" (1980), "Il migliore" (1984), "Havana" (1990), "Proposta indecente" (1993).

Come regista, Robert Redford ha girato anche "In mezzo scorre il fiume" (1992), "Quiz Show" (1994), "L'uomo che sussurrava ai cavalli" (1998), "La leggenda di Bagger Vance (2000), "The Conspirator" (2010), "La regola del silenzio" (2012).

(Foto Getty Images)